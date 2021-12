La cérémonie des Globe Soccer Awards a eu lieu ce lundi à Dubaï. Kylian Mbappé a notamment été élu joueur de l’année 2021.

Neuvième du dernier classement du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a aujourd’hui été élu joueur de l’année 2021. « Je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu’un d’autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club », a déclaré le joueur de de 23 ans lors de la cérémonie. L’attaquant du Paris Saint-Germain a devancé toutes les stars du ballon rond et notamment son coéquipier Lionel Messi ou encore Robert Lewandowski. Le Polonais, lauréat de ce trophée en 2020, a lui remporté le trophée Maradonna qui récompense le meilleur buteur de l’année. Le PSG s’est illustré comme au Ballon d’Or grâce à Gianluigi Donnarumma qui a été élu meilleur gardien de 2021. Plus étonnant en revanche, Ronaldinho a lui reçu un trophée pour récompenser sa carrière de joueur.