Kylian Mbappé n’a pas traversé une période facile cet été. D’abord avec l’Euro, avec son pénalty décisif raté, puis son transfert avorté… Le Français n’a pas été aidé. Mais le champion du monde 2018 assure en être ressorti plus fort encore.

« Ce qui m’est arrivé cet été, ça m’a forgé aussi. Prendre coup sur coup un penalty raté, qui est décisif, et un non-transfert, ça teste votre mental et vos limites. J’ai répondu de la meilleure des manières. Ça m’a renforcé aussi, je suis encore plus confiant que je l’étais avant, tout en étant humble et déterminé à faire de grandes choses cette saison. », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Téléfoot.

Kylian Mbappé fait en tout cas sensation en ce début de saison, que ce soit en club ou en sélection. Ce week-end, et dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, Mbappé a été auteur d’un quadruplé face au Kazakhstan, tandis qu’avec Paris, le joueur de 22 ans a déjà été auteur de 6 buts en 12 matchs de championnat.