Le PSG a pris connaissance ce lundi un nouveau cas positif au coronavirus dans l’effectif : Kylian Mbappé. Leonardo, qui a appris la nouvelle dans les médias, a passé un énorme coup de gueule contre la FFF. Le directeur sportif du PSG s’est trouvé un allier. Jérôme Rothen a lui aussi pointé du doigt la Fédération.

“La FFF, ce n’est pas la première connerie qu’ils font… Juste avant, il y a eu Mandanda, qui est reparti à cause d’une boulette du médecin des Bleus. Là, ils font une autre bourde avec Mbappé. Deschamps est libre de ses choix, mais il a fait une boulette aussi. Mbappé, c’est son meilleur joueur, comme Zidane à l’époque. Et tu crois que la FFF n’aurait pas directement prévenu le Real Madrid en cas de blessure de Zizou ? Leonardo a raison, la FFF doit respecter le PSG, le meilleur club français, le finaliste de la Ligue des Champions. Paris apprend que son meilleur joueur a le Covid-19 par voie de presse. Tu ne peux pas passer un coup de téléphone ? C’est incroyable… Le docteur de l’équipe de France aurait dû se mettre en relation avec le docteur du PSG. Et ensuite le président Le Graët aurait dû appeler Nasser Al-Khelaïfi. Normalement, ça se passe comme ça. C’est pour ça que c’est incompréhensible… Après, peut-être que la FFF est braquée contre les clubs, le PSG et la Ligue par rapport à ce calendrier, où ils ont l’impression d’être pris en otage…” , a déclaré le consultant de RMC dans l’After Foot.