Kyllian Mbappé commence à en faire sa spécialité : sauver le PSG dans les toutes dernières secondes du match. C’était le cas face à Rennes le week-end dernier, ça l’a été une nouvelle fois ce soir face au Réal Madrid à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Celui qui a été élu homme du match est revenu sur cette victoire précieuse au micro de Canal+.

« On voulait être prêt pour cette grande soirée européenne. Ce sont des matches que l’on veut jouer, que l’on rêve de jouer. Il fallait être dedans directement. Au départ, le match était sur un faux rythme, les deux équipes campaient sur leurs positions. On voulait gagner, on a été poussé par nos supporters. On est très content d’avoir ce léger avantage mais il y a un match retour qu’il faudra bien préparer avec le championnat surtout le match de samedi, parce que l’on sait comment on peut être après des belles soirées européennes. Et après on attaquera ce match à Santiago Bernabeu. «