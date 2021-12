Extraordinaire sur le papier, l’association entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé peine à convaincre sur le terrain. A l’occasion de son entretien avec Thierry Henry pour Prime Vidéo, l’attaquant du PSG a pris du recul sur le rendement du trio.

« On a conscience qu’on doit faire plus. Trois joueurs de ce niveau, de ce statut… on ne peut pas se cacher, il faut qu’on assume. On doit créer quelque chose, où on ne se voit pas décollés du collectif, défensivement mais aussi offensivement. Si Neymar doit revenir dans ses 60 ou 70 derniers mètres pour toucher le ballon, on doit être tous ensemble. On doit y mettre du notre », a plaidé l’international français.

Mbappé patron de la MNM ? « C’est difficile car quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t’autoproclamer patron, c’est osé. Je suis dans une bonne période, le collectif aussi. Dire qui est le patron, on s’en fout. Le but, c’est de mettre les trois dans une bonne position, car on peut changer le cours d’un match », a rappelé le Parisien.