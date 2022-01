Dans le duel qui oppose les deux prodiges du football mondial, Habib Beye donne un léger avantage à l’expérience de Kylian Mbappé.

Toujours présent sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a profité de l’émission de ce week-end pour évoquer le cas Kylian Mbappé, dont le potentiel transfert au Real Madrid fait toujours la Une des journaux. Alors que de nombreux observateurs conseillent au PSG de se jeter sur Erling Haaland pour pallier le départ du Français, l’ancien défenseur de l’OM espère plutôt voir Mbappé prolonger au club. Tout simplement car le champion du monde 2018 a déjà prouvé qu’il sait gérer la pression.

« Ce qui n’est pas dit, c’est que Kylian Mbappé a digéré 180 millions d’euros de transfert, un titre de champion du monde et aujourd’hui, il est beaucoup plus regardé en termes de performances que peut l’être Haaland. Haaland n’a rien eu à digérer en termes de transfert. J’attends de voir comment Haaland digérera son transfert. Mbappé, on l’appelait le Golden Boy et est passé de Monaco à Paris. Tout est commenté avec lui et il est champion du monde. Sa pression Haaland, il l’aura quand il aurait été payé 150 millions et qu’on lui dira qu’on veut voir ce qu’il peut faire. »