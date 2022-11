Selon la presse italienne, Kylian Mbappé se sent toujours trahi par ses dirigeants après les événements de cet été.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a évoqué la situation de Kylian Mbappé. De sources sûres, le média italien confirme le sentiment de trahison vécu par le prodige parisien suite à sa prolongation de contrat au PSG. En effet, Mbappé se serait notamment vu proposer un rôle dans le mercato estival 2022. Une promesse vite oubliée par les dirigeants qataris, qui n’ont consulté à aucun moment l’attaquant de 23 ans. Que ce soit pour le transfert du jeune Hugo Ekitike, de Renato Sanches, de Vitinha ou encore des deux Espagnols Carlos Soler et Fabian Ruiz. De quoi agacer Kylian Mbappé, qui n’aurait désormais que « peu de confiance en ses dirigeants ».

Mais le Français se retrouve aujourd’hui dans l’impasse. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2025, le clan Mbappé aura du mal à trouver un nouveau point de chute à son protégé. Le Real Madrid semble avoir lâché l’affaire, lui préférant aujourd’hui le petit crack brésilien Endrick. Manchester City à déjà Erling Haaland et peu de clubs européens pourraient s’aligner sur les exigences financières du PSG, qui avait misé 180 millions d’euros sur l’ancien Monégasque en 2017 et qui en demanderait beaucoup plus en cas de départ aujourd’hui.