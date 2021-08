Selon Gerard Piqué, Kylian Mbappé n’a aucune chance de signer au Real Madrid si Paris n’a pas bouclé avant le recrutement de son remplaçant.

Alors qu’il ne reste que 48 heures avant la fermeture du marché des transferts, le feuilleton Kylian Mbappé fait toujours les gros titres. Le Paris Saint-Germain a refusé l’offre de 180 millions d’euros du Real Madrid mais les Merengues pourraient rapidement revenir à la charge avec un chèque avoisinant les 200 millions d’euros. Reste à savoir si la somme suffira à faire craquer les dirigeants du PSG.

Invité d’une émission sur Twitch hier soir, le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué en a profité pour commenter la rumeur.« Florentino Pérez a toujours été un stratège… et il l’a prouvé à l’époque. J’ai eu mal au cœur quand il a fait le transfert de Luis Figo (recruté au Barça en 2000, ndlr), vous ne pouvez pas imaginer. Il faut s’attendre à tout avec Florentino. Ce que je sens c’est que Nasser ne va pas laisser partir Mbappé s’il n’a pas quelqu’un d’autre à présenter. (…) Je ferais tout pour acheter Mbappé maintenant. S’il reste une année de plus à Paris, il pourrait renouveler son contrat. Nasser peut séduire avec toutes les recrues, le fait de jouer avec Ney et Messi et être capable de tout gagner aussi. »