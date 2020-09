Le directeur technique du PSG était l’invité du Canal Football Club sur Canal +, ce dimanche. Il ne s’est dérobé à aucune question. Morceaux choisis.

Paris vient de vivre certainement la meilleure saison de son histoire, on l’oublie un peu…

” (…) Il y a une interprétation des choses toujours un peu négative. Après la Championsleague, on a attendu qu’il y ait quelque chose pour parler. C’est moi qui ne m’entend pas avec le coach, c’est comme si on avait inventé le Covid, toutes les équipes ont des cas positifs, à Paris c’est le scandale. “

Vous faites allusion au débat sur les images à Ibiza sur les réseaux sociaux et la résonance médiatique…

” Mais quelle image? Ce sont des joueurs ensemble avec leurs femmes et les enfants. (…) Je déteste Instagram, ça ne correspond pas à la réalité. Mais qu’ont ils fait? Il faut revenir au problême à la base, organiser la première journée de championnat français le même week-end que la finale de Champions League. (…) Ce n’est pas très optimiste de l’avoir organisé alors que l’on était en quart. (…) Tous les autres championnats européens vont commencer le 12 ou le 18. En Allemagne, le calendrier a été parfait. (…) Même la finale de la Coupe de la Ligue, on joue une finale de Coupe ou on trouve une équipe qui nous a cassé en deux. Et il y a une prolongation. Toute l’organisation n’a pas été faite pour aider, et Lyon était dans le même cas. “

Il y a plus de départs que d’arrivées… l’effectif s’affaiblit. Y a t il des contraintes économiques ?

” On oublie ce qui se passe aujourd’hui. On parle de pandémie c’est normal. Tous les clubs aujourd’hui doivent vendre pour acheter. Il y a aussi le fair play financier. (…) Chaque club fait des investisssments, on l’a fait sur Icardi. Ce n’est pas l’année passée, c’est là. Les départs des joueurs étaient prévus. On a fini au mois d’aout, on essaie des choses différentes. Il y a des postes que l’on a identifié, on a un mois pour le faire. Mais il doit aussi y avoir des départs c’est obligé. “

Kylian M’Bappé a fait passer un message aujourd’hui sur TF1en réclamant d’une certaine manière des arrivées…

” On pense la même chose. Oui le PSG a toujours été ambitieux, mais aujourd’hui avant de faire un pas tu dois voir comment faire, c’est millimétrique. (…) “

Pour le départ de Thiago Silva, vous avez changé d’avis au dernier moment ?

” Comme pour Cavani, ce sont des joueurs idoles du club. La décision est toujours compliquée. On a pris la décision il y a longtemps, au mois de mars. Pour des raisons financières, c’est normal, et pour changer les générations, et puis on a eu un parcours un peu différent. Il y a eu un groupe joyeux. Tout ça a fait qu’aujourd’hui on a envie de maintenir un groupe, mais il s’était déjà engagé. “

On entend souvent que Tuchel est parfois mécontent de vos choix. Tuchel valide vos choix ou c’est l’inverse ?

” Avec Tuchel c’est très clair. On a beaucoup parlé. Il a fait quelque chose de fantastique. On a fait la meilleure saison du club. C’est une évidence. Après c’est un moment difficile de réflexion pour tout le monde. Avec lui c’est clair, il sait tout ce que l’on pense, la situation du club, on partage beaucoup de chose, le mercato, ce qui est le mieux. Il y a toujours une conversation avec tout le monde quand on prend un joueur. Il n’y a jamais eu un joueur qu’il n’avait pas validé, c’est la même chose dans tous les clubs. “

Vous avez envie de continuer avec lui? On parle de lutte d’influence…

” Les gens disent ça parce qu’il était la avant moi. (…) Quand je suis arrivé, j’avais le choix de continuer avec l’entraineur ou non. On a parlé très clairement. (…) Je n’ai jamais parlé avec Allegri, je n’ai jamais parlé avec aucun entraineur pour venir içi. Le moment ou ce sera terminé pour Tuchel, il sera le premier à le savoir, ce n’est pas le cas. On vient de vivre une saison très positive, on a envie de faire encore mieux dans les possibilités économiques que l’on a. “

Vous regardez les joueurs français ou non ?

” Les bons français ont souvent envie de partir. (…) Camavinga c’est un joueur a regarder, il a très bien démarré. On regarde beaucoup le marché français mais on doit équilibrer, on ne va pas faire dix joueurs. On doit être créatif mais on a beaucoup d’idées. “

Neymar et M’Bappé sont en fin de contrat en 2022, voulez vous les prolonger ?

” On veut continuer avec eux, c’est sur, c’est clair pour tout le monde. On a déjà parlé avec eux. Ensuite c’est une question de bon moment et de bonne manière pour arriver à des conclusions. (…) Aujourd’hui on a deux des meilleurs joueurs au monde au PSG, c’est énorme. “

M’Bappé est jeune et ambitieux … il pourrait penser à partir, vous vous y attendez…

” La réflexion est normale. Moi je pense qu’içi il y a tellement de choses positives. Le mariage pour moi est parfait. Je pense que Paris sera l’équipe présente dans les années à venir. (…) “

Vous avez pensé à Messi ou c’était impensable ?

” On parlait de la situation financière… penser à ça c’est compliqué. Mais quand tu entends que Messi va partir, ça te titille. (…) “

Les joueurs en quarantaine ne pourront pas jouer face a Lens et l’OM ?

” Les 6 joueurs ne seront pas là, après pour Marseille peut être que l’on pourra récupérer quelqu’un. “