Attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé traverse une période un peu plus difficile. Souvent critiqué pour son attitude sur le terrain et son envie de souvent faire la différence, le champion du monde peut compter sur le soutien de Didier Roustan.

« Ces champions ont forcément quelque chose en plus. Le talent mais aussi une volonté folle de réussir. Ils sont portés sur tout ce qui touche leur nombril. Avoir le boulard, ce serait perdre le fil de l’histoire et se prendre pour quelqu’un d’autre, ne plus passer les portes. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il a été pas mal critiqué ces derniers temps. Il y a ces stats qui sont ressorties comme quoi il n’avait pas marqué de but en Ligue des champions en 2020, jusqu’au match contre Istanbul. Il sait qu’il a mis la barre haut. Il se met lui-même une pression terrible. Il ne faudrait pas que ce soit trop comme un Hatem Ben Arfa qui en son temps parlait de Ballon d’Or. Kylian Mbappé le dit aussi, il l’assume. Mais boulard, non, je ne pense pas. Mais il a eu un moment critique, et il stagne un peu. Et il doit le sentir quelque part…” A-t-il expliqué dans « l’Equipe du soir ».