Pour sa première sortie en Europe, le Paris Saint-Germain a déçu alors que les attractions Neymar, Messi et Mbappé étaient de sortie. Un résultat nul semblable à une défaite pour les Parisiens face au Club Bruges. Critiqué, Mauricio Pochettino reçoit le soutien de Antonio Conte.

Désormais consultant sur SkySports depuis son bras de fer et son départ de l’Inter Milan, Antonio Conte a été invité à analyser la rencontre entre le PSG et le Club Bruges ainsi que les difficultés auxquelles fait face Mauricio Pochettino. L’Argentin a d’ailleurs déclaré en après-match qu’il avait « vu beaucoup de bonnes choses ». Un constat que ne partage pas forcément l’Italien.

« Habituellement, nous les entraîneurs, nous nous plaignons du manque de joueurs, surtout de joueurs de qualité. Dans ce cas, nous parlons d’une équipe dans laquelle l’entraîneur a énormément de choix, et ça c’est toujours un problème à résoudre. Pour l’entraîneur, le mot-clé est l’équilibre, avec Neymar, Messi et Mbappé qui doivent toujours jouer et occuper certains espaces sans les céder. Pochettino devra être bon pour trouver un système de jeu qui garantisse un minimum de sécurité pour le gardien dans la phase de non-possession. »

La solution sera donc difficile à trouver mais devra l’être au vu des ambitions affichées en ce début de saison. En cas de mauvaise dynamique, l’atmosphère autour du club de la capitale pourrait rapidement virer au rouge.