Grand fan de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé s’estime tout de même chanceux d’évoluer dans la même équipe que Lionel Messi cette saison.

Dans une interview exclusive accordée à L’Equipe et publiée ce mardi, Kylian Mbappé revient notamment sur le mercato XXL du Paris Saint-Germain cet été. Même si sa décision est toujours de rejoindre le Real Madrid l’an prochain, il savoure chaque moment aux côtés de joueurs comme Lionel Messi.

« J’ai toujours dit que je voulais jouer avec de grands joueurs, donc cette année j’ai été servi. Lorsque vous jouez avec de grands joueurs, vous devez faire des concessions. Vous n’êtes plus le seul grand joueur. Ce n’est plus seulement toi, c’est toi et les autres. Avec Messi, pas de problème, c’est une hiérarchie établie. J’accepte de courir quand Messi marche, pas de problème ! C’est Messi, de toute façon ! Je n’ai jamais imaginé qu’il vienne ici ! C’est l’un des rares joueurs sur qui j’ai mis un panneau ‘impossible de jouer avec’. Pour moi, il n’allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque moment avec lui. Nous ne devons jamais oublier qu’il reste un privilège. C’est quelqu’un qui aime le football. Il parle à tout le monde, il essaie de s’intégrer à sa manière, même s’il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n’est pas timide. Avec Neymar, c’était pareil quand il est arrivé. Il était extraordinaire. Mais Messi, c’est autre chose. C’est incroyable de penser que le seul autre maillot qu’il porte, à part celui de Barcelone, est celui du PSG. Nous devons nous rendre compte que c’est quelque chose d’extraordinaire ».