Toujours en froid, les deux stars du PSG auraient signé un cessez-le-feu après l’incident de samedi contre Montpellier (2-0).

Le clash du week-end entre Kylian Mbappé et Neymar est déjà loin. C’est en tout cas ce qu’a voulu faire croire Mauricio Pochettino hier en conférence de presse à la veille du choc de la deuxième journée de Ligue des champions face à Manchester City (ce soir à 21h). « Ils se sont parlés, j’ai discuté aussi avec eux. À l’entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c’est quelque chose de complètement maîtrisé. »

Mais d’après les informations de La Cuatro, la situation n’est pas si détendue entre les deux coéquipiers du PSG. Kylian Mbappé et Neymar auraient simplement passé un pacte pour mettre de côté leurs différends et se concentrer sur les échéances sportives à venir, notamment ce choc contre l’équipe de Pep Guardiola. Les deux amis pourraient d’ailleurs être en train de vivre leurs derniers mois ensemble, puisque le Français est en fin de contrat avec le PSG et semble regarder avec insistance du côté du Real Madrid.