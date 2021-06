Pour Pablo Correa, Kylian Mbappé est simplement moins efficace en équipe de France car Didier Deschamps lui demande plus d’efforts défensifs.

Un peu absent des débats depuis le début de l’Euro 2020, Kylian Mbappé espère bien se racheter et ouvrir son compteur de buts ce soir en huitième de finale face à la Suisse (21h). Interrogé au sujet des performances du Parisien en équipe de France, l’ancien coach de l’AS Nancy-Lorraine, Pablo Correa, a tenu à défendre le prodige de Bondy.

« Avec Deschamps, c’est normal. On dit qu’il est un entraîneur défensif, mais non. Il est pragmatique et il sait qu’il a besoin de toute son équipe pour récupérer le ballon et développer le jeu ensuite. Mbappé a un statut de star mais il sait aussi ce qu’il doit faire pour gagner la compétition. Au PSG, toute l’année, il peut se permettre de ne pas effectuer ce travail défensif. Ce n’est d’ailleurs pas une critique, car l’adversité en championnat n’est pas la même. On parle beaucoup des espaces dont il a besoin, mais je ne le vois pas comme un simple attaquant d’espaces. Kylian a la force, la vitesse, la technique. Il reste imprévisible dans la surface et il est capable de créer la différence sur n’importe quelle situation de dribble. Il reste un danger énorme pour l’adversaire. Sincèrement, je ne crois pas qu’il soit le type de joueur qui a besoin d’un grand nombre de ballons pour marquer. »