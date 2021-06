Pour le journaliste de France Bleu Paris, Mbappé devrait prolonger au PSG cet été malgré l’intérêt grandissant du Real Madrid.

Auteur d’une incroyable fin de saison avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas pu emmener les siens vers un nouveau titre de champion de France. Et alors que le mercato estival ouvrira ses portes ce mercredi, l’avenir du Français est toujours incertain. Lié au club de la capitale jusqu’en 2022, Mbappé n’a pas encore prolongé son bail et la menace du Real Madrid plane toujours. Pour autant, le président Nasser Al-Khelaïfi a confié dans un entretien accordé à L’Equipe ce week-end que le petit prodige de Bondy ne bougerait pas cet été. De quoi rassurer le journaliste de France Bleu Paris, Stéphane Bitton.

“La parole de Nasser al-Khelaïfi est assez rare pour être écoutée et décryptée. Après dix ans, c’était le moment de faire le bilan. Il est excellent évidemment. La marque PSG est connue dans le monde entier. Il est ambitieux et le restera. Le but avoué c’est de remporter la Ligue des champions après être passé deux fois pas très loin. Il fait un bilan assez lucide sur ce qu’est le PSG aujourd’hui. Il reconnait aussi des erreurs. QSI, que les supporters se rassurent, ne lâchera pas le club. Il dit aussi que Kylian Mbappé va rester. C’est une très bonne nouvelle qui demande à être confirmée par le joueur lui-même. On restera encore mesuré là-dessus. Cela s’appelle une partie de poker menteur. Mais en tout cas c’est bien parti pour qu’il reste.“