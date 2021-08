L’ancien patron de la défense de la Juve, Andrea Barzagli, fait toujours des cauchemars du jeune Kylian Mbappé.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, Kylian Mbappé se retrouve tout en haut de la liste des priorités du Real Madrid. Reste à savoir si le PSG acceptera de se séparer de son prodige, recruté pour près 180 millions d’euros en 2017. À l’époque, le Français sortait d’une campagne de Ligue des champions exceptionnelle avec l’AS Monaco, qui a notamment marqué les esprits de l’ancien défenseur central de la Juventus Turin, Andrea Barzagli. Aujourd’hui retraité, l’Italien s’est confié dans les colonnes de Tuttosport.

« Je me souviens comme si c’était hier de la sensation ressentie à Monaco contre Mbappé qui n’avait que 18 ans : il allait à 3 000 à l’heure. À la fin du match, je suis allé voir Paratici et je lui ai dit : ‘qu’est-ce qu’on attend pour le recruter ?’ Le directeur sportif m’a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et que c’était quasiment impossible. »