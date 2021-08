Consultant sur les ondes de la radio « RMC », Pascal Olmeta est persuadé que Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain pour le bien du club et le sien. Il s’explique.

« Le joueur a une envie réelle de partir. Si le président est en train d’augmenter le prix, c’est qu’ils sont en train de finaliser les choses. Mais si Kylian reste, ça serait une surprise totale. On se demandait qui va gagner la Ligue des Champions. Mais si ça continue comme ça, le PSG ne la gagnera pas. Parce que Kylian, si tu commences à lui dire “tu vas rester mais tu vas faire du banc, tu ne vas pas jouer, ou tu joueras mais…”, c’est certain que ça devient très compliqué parce que la vie du vestiaire, c’est la vie qu’on passe en famille. S’il reste, ce serait totalement néfaste pour gagner la Ligue des Champions. On ne parle pas de n’importe qui. On parle de Kylian qui est un des meilleurs joueurs au monde. C’est le rêve d’avoir un joueur comme lui dans ton équipe, » a conclu l’ancien gardien.