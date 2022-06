L’attaquant du Paris Saint-Germain a choisi d’investir dans la start-up française Sorare en devenant leur ambassadeur.

Sorare tient son ambassadeur star. Kylian Mbappé a choisi de devenir la figure de ce jeu de sports fantasy basé sur la collection de cartes NFT. Le joueur de l’équipe de France et du PSG devient également « investisseur et partenaire social » de la start-up française. Le natif de Bondy tentera de démocratiser encore plus Sorare, qui revendique 1,8 millions d’utilisateurs. Nicolas Julia, PDG et co-fondateur de Sorare explique à l’AFP : « Il va nous aider à construire le produit et aussi en termes de marketing, via son énorme base de fans, à toucher une audience plus large. »