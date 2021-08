C’est l’attraction de cette fin de mercato estival au Paris Saint-Germain, le dossier Kylian Mbappé. Alors que le Français semble se rapprocher de plus en plus du Real Madrid, son club cherche aujourd’hui un éventuel remplaçant.

D’après les indications de « RMC Sport », c’est même vers Richarlison que le club de la capitale pourrait se tourner. Les dirigeants parisiens apprécient celui qui a décroché le titre de champion olympique avec le Brésil lors des derniers Jeux. Le PSG aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur de 24 ans ami d’un certain Neymar qui aurait d’ailleurs souffler son nom à sa direction en tant que futur remplaçant de Kylian Mbappé. Si ce dernier venait à partir et ainsi rejoindre le Real Madrid, le PSG devrait activer cette piste et ainsi discuter avec Everton, club dans lequel évolue Richarlison sous contrat jusqu’en 2024. Aujourd’hui « Transfermarkt » évalue l’international brésilien à 55 millions d’euros. Affaire à suivre…