Qu’on se le dise, l’avenir de Mbappé va tous nous rendre fous ! Une fois on parle de départ au Real Madrid, une fois on parle de prolongation au Paris Saint-Germain… Mais en réalité, tout reste encore flou !

Alors forcément, le moindre petit signe est épié sur les réseaux sociaux ! Chaque faits et gestes du Français sont analysés. Et cette fois-ci, sur les réseaux sociaux, c’est une photo où le Parisien souligne de sa main le logo du PSG qui fait parler. Beaucoup voient en ce cliché un indice sur l’avenir du natif de Bondy… Et vous, qu’en pensez-vous ?