L’ancien chroniqueur du CFC, Pierre Ménès, a donné son avis sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec le PSG jusqu’en juin 2025.

« Je me réjouis que le meilleur joueur du monde ait prolongé. C’est le plus prometteur au monde. C’est bien pour la Ligue 1, les droits télés, le PSG, tout le monde (…) Mbappé est bien plus attaché au PSG que les gens ne le pensent. Je pense qu’il a vraiment envie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG et qu’il estime que ce serait un plus grand exploit de la gagner avec le PSG qu’avec le Real Madrid. Il a obtenu des choses au niveau de ses droits d’image. Une chose très importante pour lui. Il exercera aussi une influence dans les choix sportifs du club. Il est évident que la véritable tête de gondole la saison prochaine, ce sera lui. »