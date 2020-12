L’ancien milieu de terrain parisien a totalement été conquis par Kylian Mbappé depuis son arrivée au club en 2018.

Invité au micro de Téléfoot cette semaine, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Lassana Diarra, a avoué être particulièrement fan de Kylian Mbappé. Pour lui, l’attaquant de l’équipe de France fait déjà preuve d’une maturité sans égal.

« J’ai été bluffé par l’homme qu’il est, parce qu’il dégage en privé, sa façon d’appréhender le football. Il est très mature dans son métier, mais c’est un garçon de 21 ans qui rigole, qui joue à la Playstation, qui a les délires de son âge. Les gens ne se rendent pas compte. A 21 ans, tout ce qu’il a fait déjà, qui peut venir discuter et dire qu’il sait ce qu’il sait. C’est déjà le joueur parfait. Après, les critiques il en a besoin aussi pour progresser. Il faut le titiller et il va devenir plus fort.”