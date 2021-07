Pablo Sarabia ne défiera pas son coéquipier Kylian Mbappé ce vendredi en quart de finale de l’Euro 2020. Malgré cela, il pense que le Français a tout pour devenir un très grand joueur.

Sur « Marca », le joueur de la Roja a rendu un très bel hommage au champion du monde français et trouve qu’il est en mesure de devenir un des plus grands joueurs de l’histoire du football dans les années à venir. « Le meilleur de Mbappé ? C’est une personne très proche, désireuse de s’améliorer. C’est ce qu’on ne voit pas. Sur le terrain, chacun sait déjà ce qu’il est et ce dont il est capable. Il est très bon. Vitesse, but… il a tout. » A-t-il exprimé.