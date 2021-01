Les négociations n’avancent pas entre le club et son attaquant pour une prolongation de contrat.

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, les questions se multiplient autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Particulièrement décevant hier soir face à l’AS Saint-Étienne (1-1) pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc, le buteur français serait l’une des priorités de Leonardo. Le directeur sportif parisien va devoir trouver un terrain d’entente avec la star de 21 ans et son coéquipier Neymar, dont le contrat prend fin en 2023. Si le champion du monde 2018 ne semble pas particulièrement malheureux dans la capitale, les négociations restent pour le moment au point mort.

Pire, selon OK Diario, Mbappé aurait déjà refusé trois offres de prolongation de contrat de la part du PSG. Sans dévoiler les chiffres, le média espagnol insiste sur l’importance de la troisième, qui aurait pu permettre au Français de toucher le jackpot. Mais le problème ne serait pas financier : Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid et Zinedine Zidane dans les prochaines années. Seul un projet sportif XXL pourrait le convaincre de signer un nouveau bail avec le PSG. Leonardo va donc devoir se montrer particulièrement convaincant et il lui reste 6 mois pour débloquer la situation.