Le président du PSG Al-Khelaifi est également à Madrid et les médias en ont profité pour l’interroger sur l’avenir de Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé a pris un nouveau tournant ce lundi avec sa visite inattendue à Madrid aux côtés d’un de ses coéquipiers du PSG, Achraf Hakimi. En plus de l’apparition de Mbappé, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est également à Madrid, en Espagne. En l’occurrence, le président parisien est en Espagne pour une réunion de l’ECA (European Club Association), où sera définie la nouvelle Ligue des champions.

Les médias cherchaient Al-Khelaifi et n’ont pas hésité à l’interroger sur l’avenir de Kylian Mbappé, libre en juin et qui n’a pas encore accepté de renouveler son contrat avec le PSG. « Mbappé jouera-t-il au Real Madrid la saison prochaine, oui ou non, est-ce possible ? », a demandé le journaliste de El Chiringuito TV, ce à quoi Nasser a répondu, visiblement agacé : « Quelle question ! » Le Qatari était présent au Wanda Metropolitano et est ensuite allé dîner dans un restaurant du quartier central de Madrid, où il a été capturé en photo par plusieurs médias.