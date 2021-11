1’41 – Au bout d’une minute et 41 secondes, Paris a marqué son but le plus rapide en Ligue 1 depuis le 14 mai 2017 (1’21 à St Etienne). C’est également le but le plus rapide inscrit par Kylian Mbappé dans sa carrière professionnelle. Feu. #PSGFCN pic.twitter.com/7UEemJN1eZ