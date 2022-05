Interrogé par So Foot, Wilson Isidor s’est montré particulièrement bavard et a évoqué de nombreux sujets dont notamment la carrière des jeunes footballeurs. Des débuts de carrière qu’a déréglé Kylian Mbappé.

Jeune espoir du Stade Rennais, Wilson Isidor a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Monaco avant d’être lancé pour la toute première fois sur les pelouses de Ligue 1 par Thierry Henry. A 22 ans, le Français s’est exilé en Russie, au Lokomotiv Moscou où il découvre une nouvelle culture. Un début de carrière parfois critiqué pour un joueur qui souhaite se rappeler qu’il est encore jeune.

« En fait, c’est Mbappé qui a tout déréglé. Une carrière de foot normale, ça ne commence pas par jouer des matchs de Ligue des champions à 17 ans et gagner la Coupe du monde à 19 ans. C’est un truc de malade, il est déjà prétendant au Ballon d’or, il a vraiment tout déréglé. C’est vrai qu’à Rennes, il y avait aussi l’exemple d’Ousmane (Dembélé). Mais personne n’avait son niveau, tout le monde savait qu’il jouait en pro parce qu’il était trop fort. Mon début de carrière est ce qu’il est. Si je n’avais pas connu toutes ces étapes, Laval, Bastia-Borgo, je n’en serais pas là aujourd’hui. Ça m’a aidé parce que j’ai été trop bête et j’ai besoin de prendre des coups, des claques. Je ne me dirai jamais que j’ai pris du retard. Je suis arrivé à Monaco à 17 ans, j’apprenais à faire des choses tout seul : des machines à laver, à manger, des courses. J’étais le petit prince à la maison chez ma mère, comme un fils unique, ça m’a fait du bien de prendre mon envol.«