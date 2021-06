À l’âge de 14 ans, Kylian Mbappé a déjà été approché par le Real Madrid, mais il a refusé les avances des Merengues pour rester en France.

Alors que son avenir au PSG est encore incertain, son contrat se terminant en juin 2022, Kylian Mbappé a confié dans un entretien accordé à L’Obs et paru ce jeudi, qu’il a déjà refusé de rejoindre le Real Madrid et Zinedine Zidane en 2013, alors qu’il n’avait que 14 ans.

« Mes parents voulaient que je commence ma carrière en France, que j’aie une éducation française. Parce que quand tu vas dans les centres de formation, bien sûr que tu y vas pour le foot, mais tu poursuis aussi ton éducation. Aller en Espagne, même si c’était avec Zidane, ça restait un autre pays, une autre culture », a confié le prodige du Paris Saint-Germain, qui en a également profité pour clamer son amour pour la France.

« Je suis né en France, j’ai grandi en France, la France m’a tout donné. Et j’essaie de leur rendre la pareille à chaque fois que je joue pour l’équipe nationale. Je pense que mon amour pour la France n’a plus besoin d’être prouvé. Je joue pour la France avant tout. J’ai toujours été élevé avec cette sorte d’appréciation pour la France, parce que la France fait des choses pour les gens, et elle a donné beaucoup à moi, à ma famille. Nous devons être fiers de notre pays, les Américains sont fiers d’être américains. Pourquoi les Français ne sont-ils pas fiers de leur pays ? »