Un temps annoncé sur le départ, Mauro Icardi devrait finalement rester au PSG cette saison et il a bien l’intention de reconquérir le titre de champion de Ligue 1.

Dans une interview accordée au site officiel du PSG ce vendredi, Mauro Icardi est revenu sur les objectifs du club de la capitale cette saison, alors que les choses sérieuses débuteront ce dimanche (20h) avec un choc face au LOSC à l’occasion du Trophée des Champions.

« Évidemment, nous aimerions avoir tous nos joueurs avec nous, mais avec ceux qui sont ici, et qui ont fait la préparation, on va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre. C’est une finale, c’est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire. C’est vrai que l’année dernière, nous n’avons pas réalisé un bon début de championnat, entre la finale de la Ligue des champions, la reprise précipitée de la compétition et le manque de préparation. C’était un peu difficile. On a perdu des points dès le début et on l’a payé cher par la suite. Cette année, on veut commencer fort ! C’est aussi cette revanche là que nous voulons prendre. Si on commence la saison en gagnant un titre, on pourra lancer le championnat dès la semaine suivante de la meilleure façon. »