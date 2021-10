Les jours semblent comptés pour Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. Malgré l’arrivée de recrues de très grandes envergures, le Norvégien enchaîne les boulettes et son aventure chez les Reds Devils pourrait se clore de manière précoce. Mauricio Pochettino fait partie des favoris pour lui succéder.

Le sort d’Ole Gunnar Solskjaer a la tête de Manchester United sera bientôt révélé et la porte de sortie semble bien être la chute de ce dernier. La direction mancunienne serait déjà sur la piste du prochain homme fort qui dirigera son effectif vers les sommets. Selon la presse britannique, les Reds Devils songeraient à enrôler Mauricio Pochettino. Après son passage chez les Spurs de Tottenham, l’Argentin conserve une très belle côte en Premier League, championnat qui lui a très bien réussi par le passé. Déjà annoncé sur le départ cet été, la situation ne semble pas s’être améliorée depuis avec de vives critiques à son encontre et sur un jeu inexistant. Le technicien parisien est en sursis dans la capitale et pourrait bien profiter de cette opportunité pour rejoindre Manchester United avant même que la direction parisienne ne prenne les devants.