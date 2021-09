Après la désillusion des Parisiens contre le Club Bruges, (1-1), les réactions et les critiques ont fusé. Avoir Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi semble finalement être un cadeau empoisonné. Pour Mathieu Bodmer, Mauricio Pochettino n’est peut-être pas à la hauteur.

« Il doit faire jouer Messi, Neymar et Mbappé. Je ne pense pas qu’il a le choix. Le PSG est devenu un club politique. Ça vient d’au-dessus. Est-ce qu’en termes de charisme, il est à la hauteur de Zinedine Zidane ou Pep Guardiola ? Je pense que ces deux coachs sont peut-être capables de donner des conseils aux joueurs du PSG. Le problème des attaquants parisiens, c’est qu’ils sont au-dessus de l’institution vu les salaires qu’ils ont et vu la liberté qu’ils ont. Normalement, la qualité du PSG c’est d’avoir la possession. Quand tu as Messi et Neymar, tu es obligé d’avoir le ballon. Si tu ne fais que de la transition, les sept joueurs derrière vont mourir. »