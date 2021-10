Mauricio Pochettino a profité de la trêve international pour faire un premier bilan du début de saison du Paris Saint-Germain.

Invité à venir s’exprimer dans les colonnes « d’AS » il y a quelques heures, l’entraîneur du club de la capitale est aussi revenu sur l’arrivée de Lionel Messi au club et il est très heureux de pouvoir coacher un tel prodige dans sa carrière d’entraîneur. S’il est conscient que l’Argentin doit encore s’adapter à ses partenaires, mais aussi au style de jeu de l’équipe, il n’est pas du tout inquiet et considère même la « Pulga » comme un « cadeau de la vie. »

« C’est une figure mondiale. Probablement le meilleur de tous les temps. Avoir Leo était un cadeau de la vie. Personne ne s’attendait à son départ de Barcelone, pas même lui. Le président, Leonardo et le club en général ont fait un excellent travail pour signer Messi. Cela a créé une énorme attente à Paris, et dans le monde entier. J’aime son naturel, et son sentiment qu’il doit rendre l’amour qu’il a reçu. » Voilà qui devrait faire plaisir à l’ancienne légende du FC Barcelone qui est actuellement en sélection avec l’Argentine.