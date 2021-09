Scène surréaliste lors de PSG – Manchester City, Lionel Messi s’est allongé derrière le mur afin de gêner Riyad Mahrez dans sa tentative de coup-franc. Un fait de jeu qui a rendu fou, Rio Ferdinand, qui dénonce cette demande comme un manque de respect de la part de Mauricio Pochettino et du Paris Saint-Germain.

« Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça sur le terrain, quelqu’un aurait dû intervenir et dire: ‘non, non, non, non, cela n’arrive pas à Leo Messi. Tu ne peux pas. C’est un manque de respect, je n’aurais pas fait ça. Si j’étais dans cette équipe, je dirais « non, je vais m’allonger pour toi ». Je ne pourrais pas le laisser s’allonger comme ça. Je ne peux pas voir ça. Il ne salit pas son maillot. Ce n’est pas ce que fait Messi« , a déclaré la légende anglaise au micro de BT Sport.