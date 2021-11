Entraineur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino évoque le championnat de France et son niveau actuel. Il ne se cache pas et encense notre Ligue 1 qu’il commence à bien connaître désormais.

Mauricio Pochettino au sujet de la Ligue 1: « J’ai l’impression que c’est un championnat très compliqué. La qualité est là. Je pense que c’est le championnat le plus physique du monde. Je pense que le talent est incroyable. (…) A chaque match, vous pouvez voir que toutes les équipes ont de la qualité, qu’elles ont la capacité de gagner les matchs, qu’elles n’abandonnent jamais, je pense que c’est une très bonne, très bonne ligue. Plus physique que la Premier League ? Oui, oui. Je ne dis pas que c’est un meilleur championnat que la Premier League, je pense que dans la façon dont les matchs sont ici, ils sont plus physiques que la Premier League.«