L’entraineur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a évoqué l’avenir de son attaquant argentin Mauro Icardi qui est annoncé partant lors du mercato hivernal.

C’est au cours de sa conférence de presse que le coach argentin a parlé de la situation de son compatriote. Même s’il a une fois de plus botté en touche, il a tout de même soutenu son joueur à rester au club durant le mercato hivernal. « Ce n’est pas le moment de parler de rester ou de partir pour Icardi. Il est temps de se concentrer sur le fait de terminer l’année de la meilleure façon possible. Nous sommes contents de lui et nous espérons qu’il continuera avec nous. » A révélé le technicien du PSG.

Relégué sur le banc depuis quelques matchs, l’ancien joueur de l’Inter Milan vit des moments délicats avec le club de la capitale et il pourrait aller voir ailleurs cet hiver, alors qu’il est pour le moment sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Pour rappel, il a rejoint la capitale en 2020 contre la somme de 50 millions d’euros.