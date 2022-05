La relation tendue entre le Paris Saint-Germain et les supporters fait forcément parler. En effet, les fans du club de la capitale ont décidé de fêter le 10e titre de champion de France de leur équipe à l’extérieur du stade, sans les joueurs, pour montrer leur mécontentement après le parcours du PSG en Ligue des Champions. Le coach de Paris, Mauricio Pochettino, a été amené à une nouvelle fois prendre la parole sur ce sujet.

« Bien sûr, ce n’est pas quelque chose d’agréable à vivre. Nous avons connu des matchs au Parc des Princes où vous êtes triste parce que vos fans n’encouragent pas l’équipe. C’est quelque chose qui vous affecte, a concédé le technicien au micro d’Europe 1. Nous avons toujours parlé de l’atmosphère ici et cette situation me rend triste, elle m’affecte parce que j’étais un joueur du PSG et maintenant je suis entraîneur dans ce club. J’espère que ce sera résolu. », a déclaré Pochettino.