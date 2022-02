Annoncé avec insistance loin du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino serait une cible privilégiée par Manchester United mais aussi par un invité de dernière minute, le Real Madrid !

La défaite du Real Madrid face au Paris Saint-Germain lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions a bouleversé les cartes. Critiqué par son manque de jeu, Mauricio Pochettino ne cessait d’être remis en question à Paris avant que son équipe et sa tactique ne surclasse le Real Madrid. Un scénario contraire chez nos amis madrilènes alors que la tempête fait désormais rage autour de Carlo Ancelotti.

Selon les dernières informations dévoilées par The Independant, l’avenir de Carlo Ancelotti serait incertain et sa place se jouerait sur la rencontre à venir entre le Rea Madrid et le Paris Saint-Germain au Santiago Bernabeu, à l’occasion du 8ème de finale retour de Ligue des Champions. En cas de nouvelle désillusion, la guillotine pourrait tomber et coûter le poste du technicien italien. Pour le remplacer, la direction madrilène a déjà trouvé son homme : Mauricio Pochettino !