L’agent de joueurs, Bruno Satin, a livré son analyse de la situation sur le mercato parisien et a dévoilé une piste de travail pour Mauricio Pochettino.

« Si le PSG va recruter ? Très sincèrement, pas dans ce mercato. Je ne les vois pas être très actifs, à part peut-être en sortie sur certains joueurs qui ne sont pas absolument indispensables. On peut penser par exemple à Draxler, mais qui ne trouvera pas forcément preneur. S’ils ont la possibilité de baisser leur masse salariale… Je ne les vois pas être actifs sur le marché parce qu’ils n’ont pas de disponibilité sur le plan économique. Et puis ils ont un effectif qui est assez complet dans tous les registres. Le plus gros recrutement, c’est d’avoir tout le monde “fit” à la fin du mois, c’est le premier objectif« , a indiqué l’agent sur le plateau du Late Football Club.

Avant de lancer une piste pour l’attaque : « A la fin de saison, et cela a dû faire partie des discussions lorsque Pochettino est venu, la question sera de savoir de quelle façon on peut faire bouger l’effectif. Et manifestement, il y a un joueur qui lui plaît beaucoup, qu’il aimerait voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre en juillet prochain, c’est Kun Agüero (32 ans) qui naturellement est Argentin, que Pochettino connaît très bien et qu’il a suivi quand il était en Angleterre. Pour Icardi, les derniers échos qu’on peut avoir d’Italie, c’est qu’il essaierait plutôt de revenir en Italie s’il avait une possibilité. »