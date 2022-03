Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos évoque la saison actuelle de Lionel Messi et le Brésilien valide à 100% la chance d’évoluer avec l’un des meilleurs joueurs de la planète.

« Il y a beaucoup de choses ont changé pour Leo Messi. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, à l’entraînement on le voit bien, en match on le voit de plus en plus à l’aise, de plus en comprendre les coéquipiers qu’il a autour, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Mbappé, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales. » A précisé le défenseur auriverde sur les ondes de ‘RMC.’