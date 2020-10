Marquinhos, défenseur du club de la capitale est revenu sur la bonne forme de Neymar avec le PSG depuis son retour sur les pelouses.

“Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière. Il a été un joueur primordial pour atteindre la finale de la Ligue des champions. Et dans les premières journées de Ligue 1, il a été très bon. Il a réussi à maintenir le niveau qu’il a eu en Ligue des champions, et c’est très important. C’est très important qu’il soit heureux, il grandit et évolue. Et ça me rend heureux de le voir comme ça”, a indiqué Marquinhos en conférence de presse avec le Brésil.