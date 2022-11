Pas d’excuse pour le capitaine parisien, il faudra s’imposer en huitième peu importe l’adversaire.

De passage en zone mixte après la victoire du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des champions sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1), Marquinhos a évoqué le tirage au sort des huitièmes de finale qui sera effectué lundi prochain.

« Un nouveau scénario défavorable ? Ça fait longtemps que je suis ici et il y a toujours un petit truc (sourire). Il faut faire avec. Nous, on a de grands joueurs. Ça va être difficile comme cela a toujours été. Il faut aller chercher les victoires. Les autres équipes ne vont pas non plus être ravies de tomber sur Paris », a assuré le défenseur central brésilien.

Pour rappel, le PSG pourrait croiser la route de : Naples, Porto, le Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, le Real Madrid ou Manchester City.