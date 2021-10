Mauro Icardi manque à l’appel ces derniers temps. Lui qui rencontre des problèmes dans sa relation conjugale avec Wanda Nara, ne s’est plus entraîné à plein temps avec le PSG et a même été forfait lors du match de la Ligue des champions face à Leipzig. Le capitaine de l’équipe Marquinhos a pris la parole à son sujet.

« Moi, j’essaie de faire attention à ce qui se passe en dehors du foot, de l’entraînement. Quand tu es capitaine, tu dois ouvrir un peu plus ton horizon et être attentif à ceux qui se renferment, restent dans leur coin, vivent mal le fait de jouer moins… Même dans le staff, j’essaie de savoir comment vont les gens. », a d’abord déclaré Marquinhos dans une interview accordée au Parisien, avant de continuer sur le cas de son coéquipier.

« Le cas de Mauro est un peu particulier, ce n’est pas à moi de venir en parler. Nous, dans le vestiaire, on essaie de maintenir une atmosphère positive. On regrette qu’il ne soit pas disponible et bien mentalement pour être avec nous sur le terrain. Il nous manque. »

Mauro Icardi, qui rencontre des problèmes conjugaux, est retourné à l’entraînement ce jeudi. Le joueur devrait par ailleurs bien faire partie du groupe parisien ce dimanche soir, pour le match contre l’Olympique de Marseille.