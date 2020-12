Marquinhos a, comme l’ensemble des joueurs du PSG dans les médias, commenté la rumeur d’une possible arrivée de Lionel Messi au PSG,

Sur beIN Sports, le défenseur parisien a botté en touche : « On verra. Pour le moment, nous sommes rivaux en sélection et en club. C’est un grand joueur. Nous savons tous ce dont il est capable et nous verrons ce qu’il se passera », a-t-il indiqué lors de cette interview. Une réponse diplomatique pour pas mettre le feu aux journaux en Espagne avant le choc contre le Barça en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Le défenseur a aussi évoqué son avenir avec Paris : « J’espère. On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent. On verra. Il y a des grands joueurs qui ont voulu aussi finir leur carrière ici, mais ils ont dû partir. Il y a des joueurs aussi qui ont réussi à finir leur carrière au PSG. Je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Il y a un grand lien pour la vie entre Marquinhos et Paris. »