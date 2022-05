Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos souhaite poursuivre sa carrière dans le club de la capitale. Une certitude qui n’en était pas une il y a à peine quelques mois.

« Ma volonté aujourd’hui, c’est de rester. On sait comment ça se passe, tant que tu es performant et que tu joues bien… Mais parfois tu peux vouloir rester ici et les choses peuvent changer, le club peut ne plus te vouloir comme on l’a vu avec d’autres joueurs. Aujourd’hui, je ne pense pas à partir, et si je peux faire toute ma vie ici à Paris, ça m’ira très bien et je serai très heureux. Maintenant, je ne veux plus partir. Au début, j’étais intéressé quand je ne jouais pas beaucoup, mais depuis j’ai toujours eu ma tête ici au PSG », a déclaré Marquinhos, interrogé sur son avenir au micro de Canal+.

Recruté dès 2013 par le Paris Saint-Germain en provenance de l’AS Roma pour 31 millions d’euros, Marquinhos est devenu un joueur emblématique à Paris. Un trophée européen pourrait faire de lui, l’une des plus grandes légendes parisiennes.