Performant cette saison, Flavien Tait a été buteur contre le Paris Saint-Germain de la victoire convaincante du Stade Rennais, 2-0. Pour évoluer et progresser, le milieu breton l’avoue, il s’inspire des plus grands dont fait partie Marco Verratti.

« Je regarde presque tous les matchs et quand je regarde, j’observe forcément les grands joueurs : ce qu’ils font, comment ils se déplacent. J’essaie de m’imprégner de tout ça, mais après mon style à moi, c’est le style Flavien Tait (rires), c’est le style plutôt box-to-box. Les joueurs qui m’inspirent ? Verratti, je l’ai regardé pas mal de fois. Je l’avais même regardé dans la semaine. J’ai vu ses sorties de balle contre Manchester City, a poursuivi Tait. Il avait été monstrueux dans ce registre-là. Après, quand je regarde les matchs, je ne regarde pas forcément un joueur. Je regarde la rencontre, et je me dis qu’avec tel ou tel joueur, peut-être que j’apprendrais des choses parce qu’ils ont des caractéristiques différentes. J’essaie de m’imprégner de tout ça« , a déclaré Flavien Tait au micro de France Bleu Armorique.