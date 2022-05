Alors que son arrivée au Real Madrid semble imminente, Marco Verratti a fait des révélations rassurantes aux lecteurs du Parisiens quant au possible départ de Kylian Mbappé.

La semaine dernière, Kylian Mbappé ainsi que d’autres coéquipiers, à l’instar d’Achraf Hakimi, s’étaient rendus à Madrid et cette venue avait fait grand bruit. Alors que les rumeurs sur son départ au Real Madrid s’accentuaient suite à ce séjour inopiné, Marco Verratti a tenu à calmer le jeu et rassurer tout le monde, tout en restant cependant dans le doute « Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian Mbappé est à Madrid, ça me donne mal au ventre. Même si après il m’a dit : « Tranquille, j’étais en vacances ». On attend tous de savoir », a confié le milieu italien au Parisien.