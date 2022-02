Marco Verratti est indispensable dans le milieu du Paris Saint-Etienne. L’italien, qui a accordé une interview à l’Équipe a expliqué le rôle d’une sentinelle en évoquant notamment l’apport de Thiago Motta, joueur du PSG entre 2011 et 2018: « À ce poste, tu es toujours soumis au premier pressing. Il est donc important de savoir gérer le ballon pour pouvoir le ressortir, avoir le contrôle du match. Plus on a le ballon, moins on s’expose au danger et plus on peut en créer à l’adversaire. Après, il existe différentes équipes et différentes façons de concevoir ce poste de 6. Ces joueurs sont tous très intelligents. Busquets, encore aujourd’hui, fait partie des meilleurs à son poste. Sous pression, il maintient le calme et donne de la tranquillité à l’équipe. Avoir évolué à côté de quelqu’un comme Thiago Motta a été magnifique (de 2012 à 2018 au PSG). Ce sont des joueurs qui ne sont pas dans les statistiques mais ils font en sorte que tous leurs coéquipiers soient bien sur le terrain. Ils savent toujours comment se positionner, sont très intelligents. Ça ne m’étonne pas que Thiago soit devenu entraîneur (il dirige aujourd’hui La Spezia, 15ede Serie A). Il l’était déjà lorsqu’il était sur le terrain. »

Vendredi à 21h, Marco Verratti doit enchainer avec une belle prestation face à Rennes lors de la 24e journée de Ligue 1 avant de se projeter sur le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, le 15 février prochain.