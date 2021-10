Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti est passé de chouchou du public à véritable cadre du vestiaire. Cette semaine, dans une interview accordé à France Info, l’Italien est revenu sur son arrivé dans le championnat de France.

Comme son coéquipier Marquinhos, qui est arrivé en 2013, Marco Verratti a grandi avec le projet parisien. Le club a vu passer énormément de stars mais aussi des joueurs moins connus du grand public, qui ont encore aujourd’hui un grand amour pour le PSG, ainsi que la ville de Paris.

« Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matchs, c’est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée. J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs. »