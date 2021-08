Présent devant les médias, Mauricio Pochettino est revenu sur le tirage au sort de la Ligue des champions effectué hier soir. Le coach argentin donne son avis sur le sort qui attend les Parisiens.

Il est heureux de croiser une fois de plus la route de Manchester City et compte bien prendre sa revanche. « C’est toujours particulier, parce que c’est une des meilleures équipes d’Europe. Ils sont toujours présents pour jouer les premiers rôles dans la compétition, tout comme nous. Mais nous savons aussi que Leipzig et Bruges voudront faire de leur mieux, et nous savons que ce sera compliqué. Il est important de terminer premier de la poule, nous voulons gagner tous les matches, c’est notre défi premier. Nous voulons remplir cet objectif, ce ne sera pas simple, mais c’est que nous voulons accomplir. » Rappelons que les deux autres équipes du groupe sont le Club Bruges et le RB Leipzig.