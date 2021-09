Buteur hier soir avec le Paris Saint-Germain pour son deuxième match de Ligue des champions, Lionel Messi est revenu sur cette première européenne réussie au Parc des Princes.

Après la rencontre et la victoire 2 buts à 0 contre Manchester City, l’Argentin s’est confié au micro de « Canal+. » Neymar, Mbappé, son but… Il ne fait de langue de bois. « C’était un grand adversaire. C’était très important pour nous de gagner ce match après le nul contre Bruges. Je suis très content d’avoir marqué. Je n’ai pas beaucoup joué récemment. C’est mon second match ici (au Parc des Princes). Je m’adapte petit à petit à ma nouvelle équipe, mes coéquipiers. Ce qui est important, c’est d’avoir gagné et de continuer à grandir. Il faut continuer. »

Le numéro 30 parisien a évoqué sa relation avec Neymar et Kylian Mbappé. « Plus on va jouer ensemble et mieux ce sera. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué, il faut donner le meilleur, continuer à le faire. On a gagné un match très important contre un grand rival, qui a de très grands joueurs, qui a été en finale la saison dernière. C’est une victoire importante pour nous. On doit continuer à grandir, progresser et améliorer beaucoup de choses. » S’est-il exprimé après la rencontre.